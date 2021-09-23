أول ظهور للفنانة ماجدة الرومي بعد أزمتها الصحية في حفل افتتاح مهرجان "جرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص عوض الرومي شقيق ومدير أعمال الفنانة ماجدة الرومي على نشر أول صورة لها، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مساء أمس الأربعاء في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون في الأردن.

عوض نشر صورة تجمعه مع شقيقته الفنانة ماجدة الرومي، عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب :"وأجمل صباح"

ووجهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اليوم أول رسالة إلى جمهورها، عبر صفحتها في موقع "تويتر"، وكتبت "وهكذا عدت إليكم، لتعانق نبضات قلبي قلوبكم، حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتي، معكم يحلو مشواري، محبتي لكم طول العمر، وشكري لأمنياتكم، دمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام".

الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي كانت قد تعرضت لأزمة صحية أفقدتها توازنها أثناء تقديمها أغنية "أحبك جدا"، على المسرح في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان "جرش"للثقافة والفنون في الأردن، وقبل سقوطها سارع عازفي فرقتها لمساندتها وإخراجها إلى الكواليس، قبل عودتها مجددا إلى جمهورها ومواصلة الحفل.

الكاتب الصحفي اللبناني جمال فياض كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي، وسبب ما تعرضت له، وعبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب:" هاتفت السيدة ماجدة الرومي منذ قليل، وهي بخير واستعادت عافيتها تماماً، والذي حصل معها على مسرح جرش كان مجرد هبوط بسيط بالضغط، بسبب الإرهاق، وهي لم تتناول أي طعام طوال النهار بسبب انشغالها بالبروڤات".

وتابع:"وهي الآن بخير وحسب الأطباء لا شيء يدعو للقلق، وتعود الى بيروت يوم الجمعة بإذن الله".