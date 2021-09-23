شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تودع فيلم "معالى ماما" لتتفرغ للجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس الأربعاء الفنانة بشرى من تصوير أخر مشاهدها فى فيلم "معالى ماما"، داخل أحد الاستديوهات بمنطقة شبرامنت، وحرصت بشرى على تكثيف تصوير مشاهدها بالعمل حتى تتفرغ لمهام عملها بمهرجان الجونة السينمائى، والذى يتبقى على إنطلاقه أسابيع قليلة ، ويعكف المخرج أحمد نور حاليا على مونتاج الفيلم حتى يكون جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" قد أوقفت التصوير فترة طويلة، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

ويناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

يشارك بشرى البطولة محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وكانت بشرى قد شاركت فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذى جسد دوره الفنان إياد نصار.

وكشفت الفنانة بشرى مؤخراعن أول صورة من حكاية "مش مبسوطة" ضمن أحداث مسلسل "زى القمر، من إخراج شيرين عادل، ومن المقررعرضها خلال الفترة المقبلة .