شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح منة شلبى لجائزة Emmy Awards عن دورها فى مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم ترشيح النجمة منة شلبي لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"، وهنأها المخرج عمرو سلامة بهذا الترشيح عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" الفنانة الرائعة منة شلب ترشحت لجائزة الإيميز Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".

وتابع:" المسلسل عن رواية الكاتب الكبيرإبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه إخراج محمد شاكر ".