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ترشيح منة شلبى لجائزة Emmy Awards عن دورها فى مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"

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القاهرة - سامية سيد - تم ترشيح النجمة منة شلبي لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"، وهنأها المخرج عمرو سلامة بهذا الترشيح عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" الفنانة الرائعة منة شلب ترشحت لجائزة الإيميز Emmy’s International  أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".

وتابع:" المسلسل عن رواية الكاتب الكبيرإبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه  إخراج محمد شاكر ".


عمرو سلامة

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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