شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يعلن عن قرب طرح أغنيته الجديدة "عيشنى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهضبة عمرو دياب عن قرب طرح أغنيته الجديدة "عيشني" وذلك من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.



عمرو دياب

وكان الهضبة قد أعلن منذ أيام عن قرب طرح أغنيته الجديدة "أذواق" وهي واحدة من أغنياته التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة، بعدما طرح هذا الصيف 3 أغنيات هي "الدنيا بترقص" و"اتقل" و"أحلى ونص".

أغنية «أحلى ونص»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومن ناحية اخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العقبة بالأردن منتصف اكتوبر المقبل ، ووفقا للجهة المنظمة للحفل فإن جميع التذاكر قد نفذت عقب طرحها إليكترونيا عبر موقع الحجز بدقائق معدودة في سابقة هي الأولى من نوعها .