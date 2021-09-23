شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ ماجدة الرومي بصحبة شقيقها بعد إغمائها على مسرح جرش مساء أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عوض الرومى، شقيق النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، عن صورة جمعته بالمطربة، والتي تعتبر أول صورة لها بعد تعرضها للاغماء أمس علي مسرح مهرجان جرش وعلق عوض علي الصورة بـ "وأجمل صباح"، ولذلك ليطمئن جمهور الفنانة ماجدة الرومي علي صحتها بعد أزمة أمس.



اول ظهور لماجدة الرومي بعد الاغماء في مهرجان جرش



ماجدة الرومي وشقيقها

وطمأن عوض الرومى، شقيق النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، جميع جمهورها و محبيها في الوطن العربى بعد حالة الإغماء التي تعرضت لها أمس أثناء احيائها مهرجان جرش في الأردن.

وقال عوض الرومى، لـ " الخليج 365":" ماجدة مفهاش أي حاجة و بخير و كل اللى حصل انخفضت نسبة السكر في جسمها بسبب التعب و المجهود للحفلة و هي بتفطر في التراس دلوقتى ولا هي في المستشفى و لا حاجة".

وأصيبت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، بحالة إغماء نتج عن إصابتها بهبوط في ضغط الدم وأدى الى اختلال توازنها خلال احياءها مهرجان في الاردن، وتناقلت وسائل اعلام اردنية لحظة اختلال توزان ماجدة الرومي على المسرح وتدخل البعض لمساعدتها ومغادرتها المسرح.

وعادت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي الى المسرح مرة أخرى، واستكملت حفل الافتتاح في المهرجان، بعد دقائق من تعرضها لإغماء أفقدها التوازن، وسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.

وأحيت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي أولى حفلات المهرجان في الاردن، على المدرج الجنوبي الأثري، وشاركت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فيديوهات بث مباشر من الحفل، ولحظات قبل انطلاقه.