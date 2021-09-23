شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يهدد أريانا جراندي بالقتل في منزلها .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت المغنية العالمية أريانا جراندي بمستندات قانونية للحصول على أمر قبض لرجل اقتحم منزلها وهددها، حيث أوضحت المغنية حسب موقع tmz أن الرجل الذي يدعي أهارون براون أرهبها لمدة 7 أشهر، و تصاعدت الأمور إلى مستوى الأزمة مساء 9 سبتمبر ، عندما كانت أريانا في المنزل، و ظهر براون مرة أخرى وهذه المرة زعمت أنه هددها بسكين عندما طلب منه الأمن المغادرة ونشب مشاجرة وقال الرجل "سأقتلك أنتي ومدير أعمالك".

وتم استدعاء الشرطة وهرب براون سيرا على الأقدام، وأمر بالتوقف عدة مرات لكنه هرب وفي النهاية تم اعتقاله، وهو لا يزال رهن الاعتقال ، ويتم توجيه تهمة له لارتكاب جنايتين.

تقول أريانا بشكل قاطع "أخشى على سلامتي وسلامة عائلتي. أخشى أنه في حالة عدم وجود أمر تقييدي ، سيستمر السيد براون في القدوم إلى منزلي ومحاولة إلحاق الأذى الجسدي بي أو قتل أفراد عائلتي. "