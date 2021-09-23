شكرا لقرائتكم خبر عن "لذيذ لذاذة" رامي رضوان يحمل شبل كالطفل الصغير .. وهنا الزاهد:"سيمبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي رامي رضوان عن صورة جديدة أثارت تعليقات "لطيفة" من خلال حسابه بموقع "انستجرام"، حيث ظهر رامي مبتسما وهو يحمل "شبل" بين ذراعيه كالطفل الصغير، وعلق علي الصورة بـ "لذيذ لذاذه"، وتوالت التعليقات حول الصور حيث علقت الفنانة هنا الزاهد بـ "سيمبا"، في حين علق المغني ومذيع الرديو فادي ابراهيم بـ " هاتها الرديو معاك ونبي يا رامي عاوز اربي اسد"، كما علقت بطلة السباحة والمذيعة رحمة خالد بـ "انا خافية جدا ربنا يستر ..ربنا يسعدك"



التعليقات عل صورة رامي رضوان



رامي رضوان يحمل اسد



رامي رضوان

أما تعليقات متابعي رامي رضوان جات كالتالي "اوعي تقول انك هتروحه البيت"، و"كيوت اوي"، و"ربنا يخلي الضحكة علي وشك" .

وكان قد أحيا الإعلامي رامي رضوان، ذكرى مرور 40 يوما، على وفاة حماته الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشر رامي رضوان صورة تجمعهما على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "النهاردة اليوم ال 40 على فراقك يا أغلى وأعز وأحب وأطيب الناس.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها".

رامى رضوان على انستجرام

وأضاف في دعائه: "اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين.. اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وارها مكانها من الجنة، وقل لها أدخلى من أي باب تشائين.. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم".

رامى رضوان ودلال عبد العزيز

وتابع: "اللهم أرزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك، اللهم أرجع نفسها إليك راضية مرضية وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين، اللهم إني أسالك الفردوس الأعلى نزلا لها، اللهم ابني لها بيتا في الجنة وأجعل ملتقاها هناك بزوجها، اللهم أسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك".

واستكمل: "اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والاخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين، اللهم إنها في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، اللهم افتح لها أبواب جنتك وأبواب رحمتك أجمعين، اللهم إني أسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلها من الذين إذا احسنوا استبشروا".

واختتم دعاءه: "اللهم إني أسالك يا ارحم الراحمين أن تكون ممن بشرت عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم إني اسالك لها الدرجات العلى من الجنة وادخلها الجنة وأسالك لها خلاصا من النار سالمة، وأدخلها الجنة آمنة.. اللهم أغفر لدلال عبد العزيز و سمير غانم وأرحمهما وأعف عنهما وأفتح أبواب السماء لروحهما برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل السكينة والصبر على بناتهما دنيا وإيمي وأجبر خاطرهما يا رب".