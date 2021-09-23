شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تستمتع بوقتها في كواليس مسلسل "60 دقيقة": "حياة الكرفان" فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكانت قد كشفت الفنانة شيرين رضا، عن صورة نادرة لها من مرحلة طفولتها، والتى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها ويبدو عليها الغضب، إلا أنها نفت ذلك من خلال تعلقيها على الصورة، حيث قالت: "ليس الأمر بالشكل الذى يبدو عليه.. لقد كنت سعيدة بالفعل".

وحازت الصورة التى نشرتها شيرين رضا، من طفولتها، عبر "إنستجرام"، إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث حصلت على ما يزيد على 3 آلاف إعجاب فى 9 دقائق فقط من توقيت نشرها.

تدوينه شيرين رضا

يأتى هذا فيما كشفت الفنانة شيرين رضا - فى وقت سابق - عن تعرضها للخيانة من زوجها مع أعز صديقاتها، حيث قالت إنها تعرضت للخيانة، وذلك خلال حديثها لبرنامج بصراحة" الذى تقدمه الفنانة يسرا.

شيرين رضا فى مرحلة الطفولة

وقالت شيرين: تعرضت للخيانة من زوجى مع أعز صديقاتى.. وسألتها يسرا "عملتى إيه؟"، لترد شيرين: "اكتشفت وقررت إنى متكلمش معاها مرة تانية، وقطعت معاها الكلام .. وللعلم كانت الصديقة المقربة منى".

وقدمت شيرين رضا العام الماضى مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا، وباسل الخياط، سنتيا خليفة، أروى جودة، رشدى الشامى، وأخرون، تأليف أحمد عادل سلطان ومنه الشقيعى، إخراج سامح عبد العزيز.

ويشار إلى أن نور ابنة الفنانة شيرين رضا والفنان عمرو دياب تمت خطوبتها الأيام الماضية من شاب بريطانى من جذور أفريقية حسبما أعلنت نوربنفسها على السوشيال ميديا .