شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية السينمائى يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل وفعاليات الدور الـ 37، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية بحضور المخرج على بدرخان والقائمين على المهرجان.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التقى مع إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط برئاسة الكاتب والناقد السينمائي الأمير أباظة وفريق عمل المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا المدير الفني، والناقد محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان، ومحمد مصطفي مدير العروض.

وأبدى الشريف دعمه ودعم المحافظة للدورة الـ 37 من المهرجان التي تنطلق خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وتأكيده على حضور حفل الافتتاح الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، معلنا توفير كل الأمور اللوجستية التي يتطلبها المهرجان، مع العمل على حل كل المعوقات التي قد تظهر خلال الفعاليات وتوفير كل السبل لراحة ضيوف المهرجان البالغ عددهم 60 ضيفًا من دول البحر المتوسط.

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفائه بالسينما السورية حيث يشهد مشاركة 5 أفلام سورية في مسابقاته المختلفة في عرضها العالمي الأول، بالإضافة إلى تكريم النجم السوري دريد لحام، ومشاركة المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.

وتشهد الدورة الـ٣٧ تكريم المخرج على بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.