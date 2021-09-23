شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ماجدة الرومى يكشف لليوم السابع: ماجدة بخير وستزور مصر قريبا لإحياء حفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عوض الرومى شقيق الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى ومدير أعمالها إن شقيقته الفنانة ماجدة بخير وهى موجودة بجناحها الخاص فى أحد الفنادق الكبرى بالأردن.

وأكد شقيق الفنانة ماجدة الرومى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شقيقته لم تدخل المستشفى فالحالة لم تستدع ذلك، وتستعد لجولة سياحية للأماكن البارزة فى الأردن، كما أكد أن ما حدث لشقيقته كان بسبب هبوط فى نسبة السكر بالدم، وعادت سريعا لحالتها الطبيعية.

وكشف عوض الرومى، لـ"الخليج 365"، عن زيارة قريبة للفنانة إلى مصر لإحياء حفل كبير، ولم يكشف عن تفاصيل ذلك الحفل.

وأشار الرومى، فى تصريحاته، إلى مكانة مصر الكبيرة فى قلب الفنانة ماجدة وفى قلوب اللبنانيين جميعا، قائلا: "إحنا نصنا مصرى".

وكانت أصيبت النجمة اللبنانية ماجدة الرومى بحالة إغماء خلال إحيائها مهرجانا فى الأردن، وتناقلت وسائل إعلام أردنية لحظة اختلال توزان ماجدة الرومى على المسرح وتدخل البعض لمساعدتها ومغادرتها المسرح.