شكرا لقرائتكم خبر عن "طومان باي يلتقى السلطان سليم".. خالد النبوي برفقة محمود نصر :" عرفته غلطه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد النبوي عن صورة جديدة جمعته بالفنان السوري محمود نصر، والذي قام بدور "سليم الأول" في مسلسل "ممالك النار"، وجمعت الصورة الثنائي أثناء تواجد الممثل السوري في مصر، والذي لم يفوت الفرصة دون لقاء النبوي، وعلق خالد النبوي علي الصورة برفقة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بتعليق ساخر حول شخصيتهما في المسلسل قائلا :" زارني السلطان سليم على أرض المحروسة، عرفته غلطه و مش هيعمل كده تاني ، أهلا بيك يا صديقي محمود نصر على أرض مصر انت و أهل سوريا الحبيبة".



خالد النبوي والممثل السوري محمود نصر



خالد النبوي

وينتظر النجم خالد النبوي عرض فيلم "أهل الكهف"، حيث طرح القائمون على الفيلم ، بوسترا دعائيا يضم جميع أبطاله، أبرزهم: محمود حميدة، مصطفى فهمى، خالد النبوى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

النجم خالد النبوى انتهى فى الفترة الماضية من تصوير مشاهد الأكشن في فيلم "أهل الكهف"، وتتوالى الأحداث بصراعات تدور بينه وبين الفنان صبرى فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث ويقوم بقتله بطل العمل فى نهاية الأحداث ليأخذ بثأر الجميع.