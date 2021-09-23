رشوان توفيق يكشف أسرار لأول مرة على تلفزيون الخليج 365 " فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير رشوان توفيق أسراراً لأول مرة عن مشوار حياته وذكرياته مع عمالقة الفن خلال حواره مع تلفزيون الخليج 365.

وكشف الفنان الكبير خلال الجزء الأول من حواره لتلفزيون الخليج 365 أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية ، مؤكدا أنه لا يتم كتابة أدوار تتناسب مع الفئة العمرية لكبار الفنانين وأن لدينا أزمة في الكتابة، منتقداً فكرة ورش التأليف، ومشدداً على أنه إذا وجد دورا مناسباً سيقوم بتجسيده.

وتحدث ملاك الفن وكبير الفنانين خلال حواره لبرنامج " حكايات زينب" الذى يذاع في جزأين عن تفاصيل مشواره الفني ونشأته وحبه للفن وأول دور في حياته، مؤكداً أنه جسد شخصية الإمام عمر بن الخطاب في أول عمل فنى ، وأنه كان من مؤسسى التلفزيون وعمل في بدايته مساعد مخرج ومذيعا ببرامج الشباب، وكيف كان له ولرفاقه ومنهم الفنان الكبير عزت العلايلى الفضل في إنشاء مسرح التلفزيون.

كما تحدث الفنان الكبير عن ذكرياته ومواقفه مع عمالقة الفن ومنهم السندريلا سعاد حسنى التي شاركها في فيلم نادية ، ووحش الشاشة فريد شوقى الذى جمعته به العديد من الأعمال الفنية إضافة إلى أنه شاركه في رحلة حج، وكشف خلال الحوار كييف استجيبت دعوة سيدنا إبراهيم وتحققت مع ملك الترسو ووحش الشاشة، كشف عن العديد من النوادر والمواقف الضاحكة التي جمعته مع فريد شوقى خلال رحلة الحج.

وتحدث ملاك الفن رشوان توفيق عن تفاصيل الرؤى التي يراها وأحاديثه مع أرواح الراحلين ومنهم الرئيس السادات والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

ويذاع حوار الفنان الكبير رشوان توفيق في جزأين خلال برنامج حكايات زينب على تلفزيون الخليج 365 ، ويتحدث الفنان الكبير في الجزء الثانى من الحوار عن تفاصيل حياته الشخصية وقصة حبه الخالدة لزوجته الراحلة وتفاصيل رحلة مرضها ووفائه له وكيف يعيش بعد وفاتها ويتحدث معه ، وأهم الصدمات التي مرت عليه ومنها وفاة ابنه الوحيد.

كما يكشف الفنان الكبير خلال الجزء الثانى من حواره لليوم السابع تفاصيل وأسرار علاقته بالشيخ الشعراوى والمواقف التي جمعته به و عن أمنياته ومخاوفه ولماذا هجم عليه احد المتطرفين ليتهمه بأنه يبعد الناس عن الدين.