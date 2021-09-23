التعليق الأول ل ” ماجدة الرومي ” بعد تعرضها للإغماء في حفل مهرجان جرش

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طمأنت من خلاله متابعيها على وضعها بعد تعرضها للإغماء في حفلها بمهرجان جرش بالأردن مساء يوم أمس الأربعاء .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور لماجدة الرومي من حفلها كتبت في تعليقها عليها : ” شكراً جرش .. شكراً الأردن على كل هالمحبّة ” .

كما كتبت الفنانة اللبنانية تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر جاء فيها : ” وهكذا عُدتُ إليكم لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم .. حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي .. معكم يحلو مشواري .. محبّتي لكم طول العمر وشُكري لأمنياتكم .. دُمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام ” .

يذكر أن ماجدة الرومي كانت قد تعرضت لوعكة صحية أفقدتها توازنها على المسرح بسبب هبوط في ضغط الدم وساعدها موسيقيون على تجنب السقوط بينما كانت تُمسك بالميكروفون .

ثم تم إسعافها في الكواليس لتعاود الصعود للمسرح في غضون دقائق واستكملت الحفل حتى النهاية وسط تصفيق حار واحتفاء من الجمهور .









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