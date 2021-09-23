فنانة مصرية شهيرة تكشف عن حرمانها من الإنجاب لهذا السبب

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” نجلاء بدر ” في تصريحات لها لموقع ” فوشيا ” عن أسباب حرمانها من الإنجاب والتي ترجع إلى تأخر سن زواجها حيث تزوجت وهي في عمر ال 42 وأن الأمر طبيا أصبح مستحيلا .
فقالت نجلاء بدر أنها بعد الزواج اكتشفت أن بويضاتها غير صالحة للإنجاب أو لم تنضج بشكل كامل .. مشيرة إلى أن هناك سنوات خصوبة للمرأة .
ونصحت نجلاء بدر الفتيات بعدم التأخر في سن الزواج ليكون في سن مبكر حتى يتمكن من الإنجاب .
وأشارت إلى وجود حلول طبية لحالتها إلا أنه قد يمكن أن ينتج عنها طفلا غير سليم بنسبة كبيرة فضلا عن أنها ستعرض جسدها لمخاطر أخرى .
وأكدت نجلاء بدر على أنها ترضى بقضاء وإرادة الله وأنها تمارس الأمومة مع إبن زوجها من طليقته الذي تحبه كثيرا .. كما تحدثت عن خوفها من فكرة التبني .
يذكر أن الفنانة نجلاء بدر تزوجت في عام 2016 من رجل الأعمال المصري ” محمد عفيفي ” .
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