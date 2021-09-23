تطورات الحالة الصحية للفنان ” خالد محمود “

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - تعرض الفنان المصري ” خالد محمود ” لوعكة صحية في الأيام الماضية دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات وخضع لعملية قلب مفتوح .
وحرص خالد محمود على طمأنة محبيه وجمهوره على وضعه الصحي فقال في تصريحات صحفية له أنه خرج من المستشفى أول أمس بعد إجرائه للعملية منذ أيام .
وأكد على أن حالته الصحية مستقرة فيما طالبه الطبيب بأن يمكث في المنزل لمدة لا تقل عن 20 يومًا كفترة نقاهة .
وأعرب الفنان خالد محمود عن سعادته وتقديره لدعوات الجمهور له بالشفاء بعد انتشار خبر مرضه على مواقع التواصل الاجتماعي متوجها بالشكر لكل من سأل عنه وحاول الاطمئنان عليه .
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