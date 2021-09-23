استدعاء هيا الشعيبي للتحقيق في قضية اساءتها لـ الهام الفضالة.. وهذه ردة فعلها!

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عن استدعائها للتحقيق بعد قيام مواطنتها وصديقتها السابقة الفنانة إلهام الفضالة برفع قضية ضدها، فتم استدعاؤها من قبل المباحث الإلكترونية.

وقالت الشعيبي عبر مقطع فيديو نشرته على سناب شات بعد خروجها من التحقيق: “كنت في المباحث الإلكترونية تم استدعائي ولبيت النداء.. تبارك الرحمن ذوق ذوق وزارة الداخلية.. أسلوب تعامل جدًا ذوق.. شكرًا وزارة الداخلية”.

وأكملت حديثها موضحة سبب توجهها إلى وزارة الداخلية: “أما ليش رحت وزارة الداخلية.. اللي كانت صديقة عمري رفعت علي قضية واستدعوني.. يا جماعة الخير اللي بيته من زجاج لا يحذف الناس بصخر.. حسافة على العشرة حسافة على التضحيات حسافة على كل الي سويته.. حسافة على وايد امور”.

وواصلت: “ما ادري شنو اقول.. بس الكلام جاي ان شاء الله.. انا ماني مصدومة تدرون ليش لأنه وايد أمور مرينا فيها شذي.. صدق كنت أحبها هالانسانة وأقول عنها اختي اللي ما جابها أبوي.. وآخرتها شكوى”.

وأوضحت هيا: “أول ما انطقيت وصارت معي أمور.. اكتشفت أمور صادمة أنه فلانة تدفع فلوس مشان يصير معي أمور.. ومع هيك ما اشتكيت ولا تكلمت.. ولما انطقيت قالولي حتى الناس اللي وقفتي معهم حيتخلون عنك.. مشكورة يا اللي كنت صديقة العمر”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع فيديو هيا الشعيبي، وتفاوتت التعليقات ما بين المتضامن مع الشعيبي وما بين من رأى أنها هي من بدأت هذا الخلاف مع زميلتها،

وكتب أحد المتابعين: “يالليل الليل طيب مو انتي بعد غلطتي فيها وتكلمتي عليها”. وقالت اخرى: “كل الي بتعمليه فيها وهي ساكته لما ردت بأسلوب متحضر صارت عشرة وعشره”، وفي تعليق آخر: “يعني شتبي نسوي لها نروح نترجى الهام عشانها مثلا هيا غلطت عليها والهام ماحبت تعور راسها اختصرت الموضوع واشتكت واحسن حل بعد”. وأضافت أخرى:” والله يا هيا متضامن معك، كنت احبكم مع بعض وما زلت احبكم واحب أعمالهم، الله يهدي النفوس”.

يُشار إلى أن الأشهر الأخيرة، شهدت العديد من الاتهامات المتبادلة بين النجمتين، حيث ادعت هيا الشعيبي أن إلهام الفضالة تخلت عنها، ولم تقف إلى جانبها في محنتها التي تسببت بدخولها السجن.