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أبرز ما قالته الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد إصابتها بكورونا

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محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها على "إنستغرام" عن إصابتها بفيروس .

 

 ونشرت ريهام صورة لرسغها وهي على السرير في أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية".

 

وأضافت: "شكراً يارب على حبك ليه و شكراً على ابتلاءاتك الكتيرة اليل بتدل على اهتمامك بيه. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي و احسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت أيه وكانت نيتي دائما ايه".

 

وتابعت: "استحملت و صبرت على افترا و ظلم كتير" .

 

وطلبت ريهام من الله المغفرة داعية: "يارب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من أولادي" .

 

وسألت الله الشفاء قائلة: "إذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يارب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي انا راضيه بأي شيء .

 

وخاطبت فئة من الناس بقولها: "نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح أنت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي و هاتقعد للك في أعز ما عندك" .

 

وواصلتك  "أرجو الدعاء بالخير ليه أي كان هو أيه .اسمحوا لي أني أعتذر لكل فريق العمل السيدة زينب والمنتج ممدوح شاهين والاستاذ المخرج محمد النقلي على العطلة اللي اتسببت فيها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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