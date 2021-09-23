عمرو دياب يكشف اسم خامس أغانيه وطرحها قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان عمرو دياب عن اسم خامس أغانيه، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر إحدى شركات المحمول والمنصات الإلكترونية.

عمرو عبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب :"قريبا خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة، عيشني، أدخل على اللينك وأطلب الأغنية"، مع وضع أسماء المنصة والتطبيق الخاص لعملاء شركة المحمول.

وكان عمرو قد سبق وأعلن عن طرح أغنية بعنوان "أذواق"، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وذلك بعد طرحها 3 أغاني ، وهي "إتقل"، و"أحلى والنص"، و "الدنيا بترقص".