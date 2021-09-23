هل هو "زواج مصالح" ؟.. تفاصيل أحدث أزمة واجهت زواج أصالة وفائق حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

من جديد عادت الأزمات لمحاصرة الفنانة أصالة، بعد إعلانها في 13 سبتمبر الماضي، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

الكاتب الصحفي ربيع هندي مساء أمس الأربعاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تريندز"، على القناة الأولى المصرية، كشف عن أحدث أزمة واجهت ثالث زيجات الفنانة أصالة، وقال إنه تلقى رسائل هاتفية من سيدة تؤكد أنها زوجة الشاعر فائق حسن ، و تدعي أن زواجه من أصالة هو مجرد زواج مصالح.

وأكد ربيع أنه تواصل هاتفيا مع الشاعر فائق حسن "زوج أصالة"، الذي نفى الموضوع جملة وتفصيلا.

أصالة أعلنت يوم 13 سبتمبر عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، عن زواجها من الشاعر العراقي فائق الحسن ومدير أعمال الفنان ماجد المهندس، بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وكانت مارتا حامد" طليقة فائق حسن"، قد نفت من قبل صحة ما تردد عن وجود علاقة بين طلاقهما، وزواجه من المطربة أصالة، ونشرت مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فيه: "هناك معلومات كثيرة منتشرة عني عبر السوشيال ميديا غير صحيحة، وحبيت أبارك لطليقي وأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة .. ألف ألف مبروك، وأتمنى لهم كل الخير.. وإحنا مطلقين من فترة طويلة".