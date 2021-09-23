عملية قلب مفتوح.. تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف مصدر مقرب من الفنان خالد محمود، عن تطورات الحالة الصحية له عقب إجرائه عملية جراحية بالقلب.

وقال المصدر لمصراوي، إن "خالد" أجرى عملية قلب مفتوح وخرج من المستشفى ويقضي حاليا فترة النقاهة داخل منزله بعد استقرار حالته الصحية.

الفنان خالد محمود اشتهر بعدد من الأعمال في الدراما التليفزيونية، لعل أبرزها: "الحقيقة والسراب، محمود المصري، ظل الرئيس، القاصرات، حدف بحر، ملك روحي، أحلام عادية، أولاد الشوارع" وغيرها من الأعمال

وكان آخر أعماله مسلسل "لحم غزال" أمام الفنانة غادة عبدالرازق، وعرض المسلسل في دراما رمضان الماضي.