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«نجوم إف إم» تشارك «بانوراما FM» و«دلتا FM» الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك إذاعة «نجوم إف إم» في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ91، من خلال التواجد ضمن أضخم بث إذاعي مشترك مع «بانوراما إف إم» و«دلتا إف إم»، اليوم الخميس 23 سبتمبر.

يبدأ البث المشترك على الهواء بين الإذاعات الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السادسة، من مصر، ولبنان، والسعودية، كما يتم البث من خلال تطبيق إذاعات MBC.

ويقدم البث المشترك: مروان قدري من إذاعة «نجوم إف إم» مع إيلي مرهج لـ«دلتا إف إم» من لبنان و«بانوراما إف إم» من ، وهي إحدى إذاعات مجموعة MBC.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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