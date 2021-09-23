أول رسالة من ماجدة الرومي لجمهورها بعد تعرضها للإغماء على خشبة المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اليوم أول رسالة إلى جمهورها، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مساء أمس الأربعاء في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان "جرش". للثقافة والفنون في الأردن.

ماجدة عبر صفحتها في موقع "تويتر"، كتبت: "وهكذا عدت إليكم، لتعانق نبضات قلبي قلوبكم، حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتي، معكم يحلو مشواري، محبتي لكم طول العمر، وشكري لأمنياتكم، دمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام".

الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي كانت قد تعرضت لأزمة صحية أفقدتها توازنها أثناء تقديمها أغنية "أحبك جدا"، على المسرح في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون في الأردن.

الكاتب الصحفي اللبناني جمال فياض كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي، وسبب ما تعرضت له، وعبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب:" هاتفت السيدة ماجدة الرومي منذ قليل،وهي بخير واستعادت عافيتها تماماً،والذي حصل معها على مسرح جرش كان مجرد هبوط بسيط بالضغط، بسبب الإرهاق، وهي لم تتناول أي طعام طوال النهار بسبب انشغالها بالبروڤات".

تابع:"وهي الآن بخير وحسب الأطباء لا شيء يدعو للقلق، وتعود إلى بيروت يوم الجمعة بإذن الله".