هكذا علقت روجينا على تكريمها بمهرجان أيام الدراما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على تكريمها من مهرجان أيام الدراما العربية والذي أقيم منذ أيام بحضور كوكبة من نجوم الفن.

ونشرت روجينا مجموعة صور لها وهي تحمل درع التكريم، وعلقت: "الحمد والشكر لله.. تكريمي في مهرجان أيام الدراما العربية في مسلسل بنت السلطان أول بطولة نسائية".

وشاركت روجينا في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "بنت السلطان" وهو من بطولة أحمد مجدي، باسم سمرة، سوسن بدر، محمد مهران، بيومي فؤاد، محمود حجازي، أيمن عزب.

يذكر أن مهرجان أيام الدراما العربية أقيم يوم الأحد الماضي بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم: إلهام شاهين، حنان مطاوع، بشرى، عائشة بن أحمد، هاني شاكر، ماندو العدل.