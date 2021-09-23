بعد تعرضها للإغماء على خشبة المسرح.. تفاصيل الحالة الصحية لماجدة الرومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لأزمة صحية أفقدتها توازنها أثناء تقديمها أغنية "أحبك جدا"، على المسرح في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون في الأردن.

الكاتب الصحفي اللبناني جمال فياض كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي، وبسبب ما تعرضت له، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "هاتفت السيدة ماجدة الرومي منذ قليل، وهي بخير واستعادت عافيتها تماماً، والذي حصل معها على مسرح جرش كان مجرد هبوط بسيط بالضغط، بسبب الإرهاق، وهي لم تتناول أي طعام طوال النهار بسبب انشغالها بالبروڤات".

تابع: "وهي الآن بخير وحسب الأطباء لا شيء يدعو للقلق، وتعود إلى بيروت يوم الجمعة بإذن الله".

ماجدة فقدت توازنها على المسرح، بعد تقديمها 9 أغاني منها: " عم يسألوني عليك الناس"، و"أحبك جدا"، وقبل سقوطها سارع عازفي فرقتها لمساندتها وإخراجها إلى الكواليس، قبل عودتها مجددا إلى جمهورها ومواصلة الحفل.

ويُقام المهرجان هذا العام بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، برعاية ملكية وشعار (جرش مزينة بالفرح)

وكان مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، قد قال عن برنامج المهرجان الثقافية والفنية أثناء استقباله الإعلامية رُلي الهباهبة في مقر إدارة المهرجان: يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة.