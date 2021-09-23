بالصور.. أحدث ظهور لسمير صبري بعد شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مجموعة صور بصحبة الفنان الكبير سمير صبري، في أول ظهور له بعد شائعة وفاته.

وكتبت "بوسي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "أحلى أصحاب الآن مع حبيب قلبنا سمير صبري، ربنا يخليك لينا".

وظهر في الفيديو كل من: سمير صبري، يسرا، بوسي، مي نور الشريف، بوسي شلبي، وعدد من أصدقاء الفنان الكبير.

يذكر أن الفنانة مديحة حمدي نشرت قبل أيام عبر صفحتها بموقع فيسبوك "بوست" تنعي من خلاله الفنان سمير صبري، إلا أنها تراجعت واعتذرت عن المنشور بعد علمها أن الأمر مجرد شائعة.