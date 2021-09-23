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بنزيما يحقق رقما قياسيا ويتخطى ميسي ورونالدو

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

كريم بنزيما

تمكن الفرنسي مهاجم الإسباني كريم بنزيما، من كسر الرقم التاريخي لزميله السابق البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وكذلك رقم المنافس السابق قائد والمنتقل حديثًا لباريس سان جيرمان ليونيل .

واكتسح ريال مدريد، الليلة الماضية، نظيره ريال مايوركا بـ (6-1) في إطار الجولة السادسة من لكرة القدم “الليجا”.

وسجل بنزيما هدفين لصالح الميرينجي في شباك ريال مايوركا، وصنع مثلهما لزميله ماركو أسينسيو.

وذلك بات بنزيما أول لاعب بـ “الليجا” في القرن الحادي والعشرون، يساهم في 15 هدفًا خلال أول 6 جولات (سجل 8 وصنع 7)، وفق شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، كان أول لاعب بـ “اللجيا” في القرن الحالي، يساهم في 14 هدفًا، من خلال تسجيل 13 هدفًا وصنع آخر، خلال نفس العدد من المباريات في موسم 2014-2015، لكن بنزيما كسر الرقم بتسجيل ثنائية أمام مايوركا.

ويأتي في المركز الثالث، ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، الذي ساهم في 13 هدفًا (سجل 8 وصنع 5) في نفس العدد من المباريات، خلال موسم 2011-2012

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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