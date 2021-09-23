كل ما تريد معرفته حول فيلم Dune الذي تم تصويره في أبوظبي

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

انطلق عرض فيلم "ديون" على شاشات السينما في جميع أنحاء المنطقة العربية بعد تصويره في صحراء "ليوا" التابعة للعاصمة الإماراتية "أبو ظبي".



وتَدور أحداث فيلم Dune حول قصة بول أترايدس، وهو شاب لامع وموهوب وُلد ليواجه مصيره الغامض، فاضطر للسفر إلى "أراكيس"، الكوكب الأخطر في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه.

وتثور القوى الخبيثة والطامعة في صراع على أثمن مورد موجود ومتوفر حصراً في هذا الكوكب وهو عبارة عن سلعة تطلق العنان لأعظم إمكانات البشر، ليكون البقاء فقط لأولئك الذين يستطيعون التغلب على خوفهم.

ويتضمن فيلم "Dune عدداً كبيراً من الأسماء المعروفة مثل " تيموثي شالامي" و"ريبيكا فيرجسون" و "أوسكار إسحاق" و "جوش برولين" و " ستيلان سكارسغارد" و "شارون دونكان بروستر" وأيضًا "ديف باتيستا".

الفيلم عُرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعين في 3 سبتمبر، وبدأ عرضه في المنطقة العربية بدءاً من 23 سبتمبر الجاري.

نُشرت لقطات ومشاهد حصرية خلال عملية التصوير والتي أقيمت في "أبوظبي" لإظهار تفاصيل استخدام المناظر الصحراوية الطبيعية الخلابة في "أبوظبي" كموقع تصوير يُحاكي الطبيعة الرملية الخاصة بالكوكب الشهير "أراكيس".

وقد جرى تصوير فيلم المغامرة الملحمي في صحراء "ليوا" التابعة لإمارة "أبو ظبي" على مدار 11 يوماً بمشاركة فريق متنوع من المواهب المحلية والدولية.

واستفاد العمل من الاسترداد النقدي على تكلفة الإنتاج الذي تقدمه لجنة "أبو ظبي" للأفلام، بينما وفّرت Epic Films خدمات الإنتاج، إلى جانب دعم عدد من شركاء الإنتاج في دولة الإمارات، بما في ذلك twofour54 والعديد من الشركات الأخرى التي ساهمت في إنتاج ومُساعدة طاقم عمل الفيلم طوال فترة تصويره في "أبو ظبي".