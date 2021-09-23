شكرا لقرائتكم خبر عن عوض الرومى يطمئن الجمهور :" شقيقتى ماجدة بخير و نتناول الإفطار فى التراس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن عوض الرومى، شقيق النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، جميع جمهورها و محبيها في الوطن العربى بعد حالة الإغماء التي تعرضت لها أمس أثناء احيائها مهرجان جرش في الأردن.

وقال عوض الرومى، لـ " الخليج 365":" ماجدة مفهاش أي حاجة و بخير و كل اللى حصل انخفضت نسبة السكر في جسمها بسبب التعب و المجهود للحفلة و هي بتفطر في التراس دلوقتى ولا هي في المستشفى و لا حاجة".

وأصيبت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، بحالة إغماء نتج عن إصابتها بهبوط في ضغط الدم وأدى الى اختلال توازنها خلال احياءها مهرجان في الاردن، وتناقلت وسائل اعلام اردنية لحظة اختلال توزان ماجدة الرومي على المسرح وتدخل البعض لمساعدتها ومغادرتها المسرح.

وعادت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي الى المسرح مرة أخرى، واستكملت حفل الافتتاح في المهرجان، بعد دقائق من تعرضها لإغماء أفقدها التوازن، وسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.

وأحيت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي أولى حفلات المهرجان في الاردن، على المدرج الجنوبي الأثري، وشاركت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فيديوهات بث مباشر من الحفل، ولحظات قبل انطلاقه.