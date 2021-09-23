شاهد .. كيف احتفل محمد حلاوة بعيد ميلاد زوجته ” ريهام حجاج ” ؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - احتفل رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام بعيد ميلاد زوجته الفنانة ” ريهام حجاج ” ال 35 الذي يوافق اليوم 23 سبتمبر .
وتضمن منشور محمد حلاوة مجموعة من الصور التي تجمعه بريهام حجاج وكتب في تعليقه عليها : ” عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن أضاءت حياتي وحياتنا العائلية .. عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي وعمري .. رورو ” .
وردت الفنانة ريهام حجاج في تعليق لها على معايدة زوجها بكلمات رومانسية فقالت : ” بحبك يا حياة قلبي .. ربنا يخليك ليا يا عمري يا رب .. بعشقك ” .
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