سامر أبو طالب يعلن عن عودته إلى زوجته ” رنا سماحة “

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - أعلن الملحن ” سامر أبو طالب ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن إنتهاء الخلافات بينه وبين زوجته الفنانة ” رنا سماحة ” وعودتهما إلى بعضهما البعض

فنشر سامر أبو طالب مقطع فيديو من جلسة اكتشافهما لجنس مولودهما الأول التي كانت قد أعلنت رنا سماحة في وقت سابق أنه صبي وستسميه ” مالك ” .

وكتب أبو طالب في تعليقه على المقطع : ” اولا الحمد لله .. ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول ل ( أم مالك ) مراتى وحبيبتى وأم إبنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت دى إنى ماقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط فى أى حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا بحبها أوى بجد ” .

وتابع : ” يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت إنى فعلا ماينفعش أكون غير ليها وهى ماتنفعش تكون غير ليا .. اسف لو زعلتك فى أى حاجة وربنا يباركلى فيكى ويحفظنا من كل شر ويبعد عنا الحسد والحقد واللى كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين والحمد لله دائما وابدا ” .

واختتم سامر أبو طالب حديثه قائلا : ” نيجى بقى ل ( برنس قلبى ) إبنى وقرة عينى حبيبى وصاحبى واخويا اللى لسه ماشوفتوش ( مالك ) مش هقولك غير إنى بحبك ولما تيجى بالسلامة هقولك حاجات كتير اوى نفسى اقولهالك ومش هتفارق حضنى ابدا .. بحبك يا رنا وبحبك يا مالك .. شكراً للناس اللى كانوا بيكتبولى كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تانى مع بعض ” .

وأعادت رنا سماحة نشر الفيديو عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليه : ” الحمد لله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا أي حاجه وحشة .. عيشنا فترة صعبة والحمد لله إنها عدت ” .

وأضافت : ” مفيش بنا أسف يابو مالك بس عارف لو عملت كده تاني .. ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا يا رب امين .. بحبك يا جوزي ” .