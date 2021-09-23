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الفنان المصري محمد رمضان يستعد لخوض السباق الرمضاني لعام 2022

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلن الفنان المصري محمد رمضان استعداده لخوض السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال تقديم عمل درامي جديد.

 

ونشر رمضان صورة تجمعه مع المنتج المصري محمد السعدي عبر حسابه على "أنستقرام"، مُعلنا تعاقده مع شركة "MediaHub - سعدي جوهر" لتقديم عمل درامي في رمضان 2022.

 

وقال محمد رمضان: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين".

 

يذكر أن محمد رمضان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "موسى".

 

وكانت آخر أعمال المخرج محمد ياسين هي مسلسل "أفراح القبة"، والذي عُرض في عام 2016، والذي لعب بطولته منى زكي وإياد نصار وجمال سليمان وصابرين وصبا مبارك.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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