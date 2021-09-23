بالصور – بكاء درة في معرض أطفال فلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة درة على زيارة معرض «66 لعبة» في أحدث ظهور لها، برفقة زوجها المهندس هاني سعد، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، حيث يعرض 66 قطعة من مقتنيات الأطفال الفلسطينيين الذين راحوا ضحايا العدوان الصهيوني على غزة.

وتجولت بين قاعات العرض وفي بداية جولتها حرصت على التقاط الصور بهاتفها المحمول، ثم توقفت أمام المقتنيات التي تتضمن ألعاب الأطفال، وملابسهم وحقائبهم المدرسية ورسوماتهم الملونة وكلماتهم المدونة على كتب الدراسة، وعندها توقفت عن التصوير، وبدأت متأثرة ودخلت في نوبة بكاء.

كانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزواجها من المهندس هاني سعد، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في حفل زفاف كبير في الجونة، بحضور أصدقائها من رموز الفن.

كما احتفلت بتكريمها في حفل أيام القاهرة للدراما العربية في الدورة الثانية، والذي أقيم يوم الأحد الماضي بدار الأوبرا برئاسة الفنانة إلهام شاهين.

ومن ناحية أخرى يعرض حاليا مسلسل «زي القمر» للفنانة درة، حيث احتفلت عبر «تويتر»، بتصدر المسلسل التريند، وعلقت قائلة: «الحمد لله نهاية مسلسل زي القمر تريند رقم 1 على تويتر».