أندريا بوتشيلي في دبي ضمن جولته العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد مهرجان باروس الدولي للموسيقى لإطلاق فعاليات نسخته السنوية الخامسة لعام 2021 بحفل يحييه الفنان العالمي أندريا بوتشيلي على خشبة مسرح إيفينتس أرينا في فندق “جميرا بيتش هوتيل” يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك ضمن جولته العالمية Believe World Tour.

وسيقدم أيقونة الغناء الإيطالي العريق ومغني الأوبرا متعدد المواهب الأسطوري، والذي تمكن بقدرته على الوصول إلى أعلى الطبقات من خلال صوته العذب والحزين من ملامسة قلوب الملايين حول العالم، أفضل أغانيه ضمن مهرجان باروس الدولي للموسيقى ضمن أشهر وجهة خارجية ومميزة بإطلالاتها المذهلة.

وسيؤدي المايسترو الإيطالي خلال الحفل إبداعات من آخر ألبوماته Believe الذي يضم مجموعةً ملهمة تروي قصصاً شخصية من حياته، وتحتفي بقوة الموسيقى ودورها في تهدئة النفس، كما سيطرب الجمهور بأغنياته الكلاسيكية وروائع الأوبرا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يفجيني موروزوف، المنتج العام في مهرجان باروس الدولي للموسيقى والرئيس التنفيذي لشركة إم بريميير: “يسعدنا الإعلان عن استضافة دبي للفعالية الرئيسية في مهرجان باروس الدولي للموسيقى بنسخته الخامسة، حيث تعتبر نسخة استثنائية لنا نظراً لمواكبتها لاحتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، إذ سيقدم بوتشيلي تجربة لا تُنسى بصوته الفريد، وإيقاعات الأوركسترا، والفرقة الموسيقية التي تتناغم مع إبداعات مغني السوبرانو وباقي الضيوف من الفنانين، ضمن واحدة من أشهر الوجهات المطلة على برج العرب، أحد المعالم المميزة لدبي. وسيمتزج صوت المايسترو الاستثنائي بطبقاته المميزة مع نسائم البحر خلال أمسية ساهرة وحفل تاريخي لا يُفوّت”.