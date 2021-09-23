للمرة الثانية – شائعات كورنا تحاصر عادل إمام ونجله يفجر مفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن أسرة الزعيم عادل إمام نفت من قبل ما تردد عن إصابته بكورونا لكن الشائعات عادت مرة أخرى لتؤكد إصابته بالفيروس.

ومجدداً حرص المخرج رامي إمام على توضيح حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخراً عن إصابة والده الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا.

وقال رامي، في تصريحات صحافية، إن والده بخير، وما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا عار تماما من الصحة، مؤكداً أنه مازال في الساحل الشمالي ويقضي فصل الصيف مع أبنائه وأحفاده.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، وأنها لم تقتصر على الإصابة بكورونا فقط، بل أُثيرت أكثر من مرة شائعات تفيد بوفاة والده، مطمئنا الجمهور على صحة والده.

وقال: “الزعيم صحته زي الفل، والحمد لله كويس ومش تعبان، ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي، وبيطمنكم ما تقلقوش عليه”.

وفجر رامي مفاجأة عندما أعلن استعداد والده للعودة للسينما بعد غياب طويل بفيلم سيكون من إخراجه، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل عن العمل.

وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم “زهايمر”، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.

بينما كان آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل “فلانتينو”، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين، منهم داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.