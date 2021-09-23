هاندا إرتشيل بالشعر القصير.. كما لم تطلّ من قبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إنتشرت بعض الصور للممثلة التركية الشابة هانديه إرتشيل على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالشعر القصير للمرة الأولى.

وجذبت الصور المرفقة لإرتشيل أنظار المتابعين، خصوصاً وأنها اعتادت على الظهور بالشعر الطويل في كل الأوقات ومنها خلال أعمالها التمثيلية كمسلسلَي “أنت أطرق بابي” و”الحب لا يُفهم الكلام”.

إلا أن شعرها القصير بدا بشكل واضح مستعاراً واعتبر البعض أنها لم تجرأ على قص شعرها مرجّحين أن تغييرها “اللوك” يبدو من أجل شخصية جديدة ستقدمها في مسلسل جديد.