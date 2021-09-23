شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست يرضخ لدعوي قضائية ويسدد 20 مليون دولار لشركة بسبب سرقة أفكارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توصل النجم العالمي كاني ويست، لاتفاق مع شركة التكنولوجيا التي اتهمته العام الماضي بسرقة أفكارهم وتنفيذها في الكثير من مشاريعه الموسيقية، ليغلق الدعوي القضائية التي رفعتها الشركة ضده.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجم الراب صاحب الـ 44 عاما، توصل لاتفاق مع شركة التكنولوجيا بقيمة 20 مليون دولار، لينهي الصراع القانوني بين الطرفين مع تحمل ويست للرسوم القانونية، ووافقت الشركة على سحب كل الدعاوي القضائية المرفوعة ضد ويست.



كانى ويست

وكانت قد رفعت شركة MyChannel الدعوى في أغسطس 2020، وادعت أن كاني أخبرهم بإعجابه بالطريقة التي تستخدم بها تقنيتهم الذكاء الاصطناعي لدمج التسويق الإلكتروني في محتوى الفيديو، وخطط لاستخدامها على موقع Yeezy على الويب، واستندت الشركة في دعواها عدد الساعات التي افنتها في العمل على التطبيق والتي وصلت لـ 10000 ساعة عمل للتوصل لتلك التكنولوجيا الذى استخدمها ويست دون الرجوع اليهم.

و قد زعمت مصادر في تقرير منذ ايام، أن مغني الراب متهم بخيانة زوجته المنفصل عنها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مع إحدي المغنيات، وذلك عندما كانت كيم تكافح لاستعادة ثقتها بعد ولادة طفلها الثاني، وذلك حسبما نشر موقع الديلي ميل.