شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ماجدة الرومي بعد إغمائها على المسرح..ويسرا تطمئن الجمهور عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ماجدة الرومي على توجيه رسالة لجمهورها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، لطمأنتهم عليها عقب تعرضها للإغماء خلال غنائها علي مسرح جرش في الأردن، وكتبت :"شكرا جرش شكرا الأردن على كل هالمحبّة".



ماجدة الرومي

ومن جانبها أكدت النجمة يسرا تواصلها مع ماجدة الرومي، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" :"الحمد لله إن أنا اطمنت عليكي وإنك بألف خير .. الله لا يحرمنا من صوتك ولا من وجودك في حياتنأ".



يسرا

وأصيبت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، بحالة إغماء نتج عن إصابتها بهبوط في ضغط الدم وأدى الى اختلال توازنها خلال احياءها مهرجان في الاردن، وتناقلت وسائل اعلام اردنية لحظة اختلال توزان ماجدة الرومي على المسرح وتدخل البعض لمساعدتها ومغادرتها المسرح.

وعادت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي الى المسرح مرة أخرى، واستكملت حفل الافتتاح في المهرجان، بعد دقائق من تعرضها لإغماء أفقدها التوازن، وسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.

وأحيت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي أولى حفلات المهرجان في الاردن، على المدرج الجنوبي الأثري، وشاركت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فيديوهات بث مباشر من الحفل، ولحظات قبل انطلاقه.