في ذكرى ميلادها.. محطات غنائية في حياة هند علام شقيقة هدى سلطان ومحمد فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 23 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة هند علام، إذ أنها من مواليد 1916، واسمها الحقيقي زوزو عبدالعال الحو، وهي شقيقة محمد فوزي وهدى سلطان.

وتعاملت "هند" خلال مشوارها الفني مع عدد من الملحنين مثل: محمود الشريف، وريد غصن، شقيقها محمد فوزي، عبدالعظيم عبدالحق، سيد مكاوي، أحمد صدقي، محمود كامل، ومثلت عدداً قليلاً من الأفلام.

ولدت هند علام، في كفر أبو جندي قرب مدينة طنطا في محافظة الغربية، واسمها الحقيقي هو "زوزو عبدالسلام عبدالعال الحو"، ووفقًا لمقال للمؤرخ الفني وجيه ندى، فاسمها الحقيقي هو "حورية عبدالعال الحو".

سافرت "هند" للعمل في القاهرة مع الفنانة "فتحية محمود" في مسرحها ثم على مسرح "نيو أريزونا"، وفقًا لمقال المؤرخ الفني وجيه ندى، كانت تُعاني من السمنة طيلة حياتها.

شاركت في دويتو غنائي "الفجر بان" مع إسماعيل شبانة، شقيق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، من ألحان فؤاد حلمي، ومثلت في 4 أفلام هي: "إديني عقلك، ليالي الحب، أنا وقلبي"، وفيلم "إضراب الشحاتين"، الذي جسدت فيه شخصية المطربة "منيرة المهدية".

أدت هند علام الكثير من الأغنيات، وعملت مع كبار الملحنين مثل محمود الشريف وشقيقها محمد فوزي، وعبدالعظيم عبدالحق وسيد مكاوي وأحمد صدقي ومحمود كامل، وأدت أغنيات بفيلم "أنا وقلبي"، من بطولة عماد حمدي ومريم فخرالدين، وتوفيت في 21 أبريل عام 1997.

ومن أبرز محطاتها الغنائية التي اشتهرت بها، أغنيات "ساعة الحظ ما تتعوضشي"، "تعجبني يا واد تعجبني" ، "بلاش عتاب"، "كل ما أنوي على القساوة "، "الدنيـا بخيلة"، "شوف الجنة"، "ظالماني ليه".

"ساعة الحظ ما تتعوضشي"



"تعجبني يا واد تعجبني"



"بلاش عتاب"

"كل ما أنوي على القساوة "



"الدنيـا بخيلة"



"شوف الجنة"



"ظالماني ليه"