صور| نسرين طافش بإطلالة أنيقة على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في الصور بإطلالة أنيقة على شاطئ البحر، وعلقت: "يعتمد كل ما يخبئه لك المستقبل على حالة وعيك وإدراكك الآن.. ايكارت تول".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور وهو من إخراج أحمد سمير فرج.