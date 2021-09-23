أبرز ما قاله الفنان المصري سمير صبري عن شائعة وفاته

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

نفى الفنان المصري سمير صبري، الشائعات المتداولة عن وفاته، التي أثارتها الفنانة مديحة حمدي، بعدما نشرت خبر وفاته، قائلا: "أنا زي الفل وصحتي زى البومب وبسجل حلقات جديدة من برنامجي".



وكانت الفنانة مديحة حمدي، اعتذرت على الشائعة التي نشرتها عبر صفحتها في "فيسبوك" وكتبت: "أيها المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تأثر في الأرحام والزملاء.. أسفة جدا جدا الأخ والزميل الرائع سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر، قبل أن أعلق.. ومرة أخرى أسفة جدا جدا سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك".

وأشارت إلى أنها حذفت هذا الخبر من على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".