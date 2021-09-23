إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالدها: “أحلى ضحكة بتنور قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت إيمى سمير غانم، رسالة جديدة إلى والدها الراحل النجم سمير غانم، قالت فيها أن ضحكته مصدر النور لقلبها، وطلبت له الدعاء بالرحمة، لتؤكد أنها لا زالت أسيرة الأحزان منذ وفاة والديها، وأن عودتها للعمل الفني تحتاج للمزيد من الوقت كما أكد زوجها حسن الرداد مؤخرا.

إيمي بدأت منذ 48 ساعة في نشر إبداعات جمهورها بتحويل الصور القديمة للنجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم إلى أعمال فنية عبر الفوتوشوب، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام صورتين لوالدها سمير غانم وهو يضحك من أحد مشاهد أفلامه بعد تلوينها، وعلقت عليها قائلة: ربنا يرحم أحلى ضحكة بتنور قلبى.. بحبك.

وحصلت إيمي كالعادة على دعم نجوم الفن الذين طلبوا الرحمة للفقيد والصبر لقلبها ومن بينهم نجم مسرح مصر حمدي الميرغني والنجمة عبير صبري، ورانيا محمود ياسين ورانيا يوسف وفيفي عبده ومحمد عز ونشوى مصطفى وهاجر الشرنوبي وندى عادل.

يذكر ان حسن الرداد نفى مؤخرا كل ما تردد عن رغبة زوجته إيمي وشقيقتها دنيا اعتزال العمل الفني، ووصف الشائعة التي راجت بعد الاعتذار المفاجئ للنجمتين عن عدم حضور حفل افتتاح “أيام القاهرة للدراما العربية” رغم التأكيد سابقا على المشاركة واستلام درع تكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بالسخيفة.

وأشار الرداد لمعاناة إيمي ودنيا من فكرة الخروج مرة أخرى للناس ومواجهة مشاعر الحزن والشفقة، لافتة إلى أن إيمي تصارع أحزانها ولكنها حتى الآن غير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم على الوضع الجديد خاصة وأن حياتها كلها كانت مرتبطة بوالديها حتى بعد الزواج.

الرداد حضر حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، نائبا عن زوجته إيمي وشقيقتها دنيا وتسلم درع تكريم الراحلين سمير ودلال عبد العزيز، وظهر الرداد بلحية طويلة على غير عادته واكتست ملامحه بالحزن، وتقدم باعتذار من كل الحضور ومنظمي المهرجان بعد غياب زوجته إيمي وشقيقتها دنيا، وقال إنه كان يتمنى أن يرى سمير غانم ودلال عبد العزيز في هذه اللحظة ويشاهد تكريمهما وهما على قيد الحياة.

أشار إلى أن حياة النجمين تعد نموذجا يحتذى لكل النجوم، وإنه شخصيا يتمنى أن يختتم حياته محققا ما قدموه من إنجازات على المستوى الفني والاجتماعي والإنساني.

وقال: في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا إنهم مقدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم.. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء.

وأضاف: عايز أقول إن أنا بالنسبة لي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز، هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وأخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس، وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من الجمهور في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا.

وشارك في الحفل عدد كبير من النجوم منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، روجينا، نرمين الفقي، آدم الشرقاوي، عايدة رياض، محمود حافظ، نسرين طافش، كما تم تكريم كل من نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس.

وسبق ان حاول الرداد دفع زوجته إيمي سمير غانم لطي صفحة الأحزان بعد رحيل والديها، والعودة لممارسة حياتها الطبيعية، مؤكدا أن حب الناس للراحلين قد يكون مبررا للصبر ومفتاحا لعودة الضحكة الحلوة لإيمي.

حسن الرداد، نشر عدة صورة له برفقة زوجته إيمي سمير غانم عبر حسابه بموقع إنستقرام وعلق عليها برسالة طويلة موجهة إليها قائلا: مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله ووالدتك الفاضلة اللي أعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس.

وأضاف حسن الرداد، قائلاً: إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة في مصر كلها.

مبادرة الرداد وجدت تجاوبا واسعا من نجوم الفن، فأيدته النجمة التونسية لطيفة بتعليق قالت فيه: ايوه يا ايمى يا حبيبة قلبي مالناش غير الدعاء والصلاة على ارواحهم ربنا يقويكى وترجعي لجمهورك الى بيحبك وبيحبهم وانا منهم.

وقالت كنده علوش: يااارب يقويها ويصبرها حبيبتي ايمي ويخليك ليها وجنبها على طول

وعلقت شيماء سيف قائلة: اللهم امين يا رب يسعد قلبكم يا رب، وأضافت الفنانة بسمة: ربنا يخليكم لبعض ويجعلكم سَنَد وظهر لبعض العمر كله، وتضامن أيضا النجوم دارين حداد وملك أحمد زاهر وإيمي طلعت زكريا، ورنا سماحة، والنجمة عائشة بن أحمد.