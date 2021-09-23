حسين الجسمي يحتفل مع جمهور جدّة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “كل عام والوطن قادة وشعب بألف خير”، هكذا افتتح الفنان حسين الجسمي الحفل الذي انتظره جمهور جدّة للإحتفال باليوم الوطني السعودي91، ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود واعتماد اسم “المملكة العربية السعودية”.

وبرعاية هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، ومن تنظيم الشركة العالمية بنش مارك Benchmark على رأسها السيد محمد زكي حسنين، وتحت شعار #هي_لنا_دار وقف الجسمي على مسرح Jeddah Super Dome العريق، وقدّم أمسية غنائية ساحرة ألهب فيها قلوب ومشاعر جمهور جدة بصوته وإحساسه المرهف، وجعل إحتفالية اليوم الوطني السعودي 91 نجمة متلألأة في سماء جدّة.

وكما هي العادة وصل الفنان حسين الجسمي الى مطار جدة حيث كان في استقباله وفد من هيئة الترفيه وشركة بنش مارك، ومع وصوله وجّه الجسمي معايدة لحبايبه وإخوانه وأهله في السعودية وتمنى لهم كل عام وهم بألف خير وصحة، وأن يعاد عليهم بالصحة والسلامة والسعودية دائماً الى الأمام وتمنى أن يمضي الجمهور وقت جميل في الحفل.

ومساء أمس الأربعاء كان ليلة موسيقية رومنسية بامتياز، وكانت المناسبة مناسبتين عشّاق الجسمي والمحتفلين باليوم الوطني السعودي 91، حيث عايد الجسمي من على المسرح الجمهور وقال في كلمته ” هي لنا دار ونحن لها محبين كل عام والسعودية دارنا بألف خير، جيناكم من بلدكم الامارات بنبضات حب سعودية نحتفل بها معاكم في اليوم الوطني ٩١ لدارنا الغالية السعودية، تحية محبة كلها فخر لأهل المرجله والعز وعسا السعودية واهلها دائما بخير ومسرات، وقلب الامارات ينبض سعودي”.

ودعا الجسمي الجمهور وكل من يحضره عبر الشاشات والاثير والعالم كله للعيش بالمستقبل بكل تطلعاته وافكاره وزيارة اكسبو 2020 في مدينة دبي الامارات.

وتمايل حشد من الجماهير على أنغام باقة من أروع أغانيه، حلّق بهم الجسمي فوق غيوم الرومنسية منها “مهم جداً”، “بحبك وحشتيني”، “ستة الصبح”، “طبطبة” وغيرها…كما كانت للعرضة السعودية حاضرة على المسرح عندما تغنى بكلمات الامير عبدالرحمن بن مساعد “سلطان الشهامة” و “اصعد بعزمك”.

وشارك في الحفل الفنان السعودي الشاب فارس المدني، ضمن مبادرة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب الوطنية الصاعدة، وتراوحت أسعار بطاقات الحفل بين 390 و1900 ريال، وقد نفذت عقب طرحها.

في كل مرة تثبت شركة بنش مارك Benchmark العالمية، على كفاءتها في تنظيم أقوى الحفلات تحت تشدّد والتزام التدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الإجتماعي، حرصاً على سلامة الجمهور.

ومن المنتظر أن يحتفل جمهور جدّة مساء الجمعة مع الفنان عبادي الجوهر والفنانة أصيل هميم، علماً أن حفلات جدّة من إخراج اللبناني كميل طانيوس.