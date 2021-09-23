تفاصيل الصلح بين رنا سماحة وزوجها .. هو يعتذر وهي تردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية رنا سماحة عن صلحها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، ونشرت فيديو عبر موقع الفيديوهات والصور “إنستغرام”، ظهرا فيه وهما يحتفلان معاً بالصلح وبقرب قدوم مولودهما الاول.

وعلق زوجها قائلاً: “أولا الحمدلله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لأم مالك مراتي وحبيبتي وأم ابني اللي اكتشفت في الفترة اللي فاتت دي إني مقدرش أعيش من غيرها”.

أكمل :”ولا حتى بكون مبسوط في أي حاجة حتى أبسط الأشياء، هي لازم تكون فيها معايا، بحبها أوي بجد يمكن كنت أوقات بعند، بس اكتشفت إني فعلا مينفعش أكون غير ليها”.

أضاف : “هي متنفعش تكون غير ليا، آسف لو زعلتك في أي حاجة، وربنا يباركلي فيكي ويحفظنا من كل شر، ويبعد عننا الحسد والحقد، واللي كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا”.

وأنهى : “نيجى بقى لبرنس قلبي ابنى وقرة عيني حبيبي وصاحبي وأخويا اللي لسه مشوفتوش مالك، مش هقولك غير إني بحبك، ولما تيجي بالسلامة هقولك حاجات كتير أوي نفسي أقولهالك، ومش هتفارق حضني أبدا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك، شكرا للناس اللى كانوا بيكتبولي كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تاني مع بعض”.

وردت رنا سماحة، قائلة: “الحمدلله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا أي حاجة وحشة، عشنا فترة صعبة والحمدلله إنها عدت، مفيش بينا أسف يا أبو مالك”.

وأضافت: “ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا”.

وكانت رنا قد نفت من قبل ما تردد عن طلاقها وأكدت أنها لا تزال زوجة سامر أبو طالب رافضة الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.