أحمد الفيشاوي بعد انتهاء الصيف: “خدني معاك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازح الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، وذلك بعد انتهاء إجازة الصيف والاستعداد للعودة للعمل مرة أخرى.

وعلق الفيشاوي على الصورة التي ظهر فيها وقد حمل أدوات المصيف على ظهره وهو خارج من البحر قائلا: «أنت ماشي يا صيف؟ طب أنا هاجي معاك».

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي في دور العرض حالياً فيلم الإثارة «30 مارس» حيث يقدم فيه شخصية شاب لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضعه على حافة الحقيقة أو الإعدام.

ويجمع فيلم “30 مارس” العديد من النجوم ومن بينهم دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن أحمد الفيشاوى ينتظر عرض فيلمه الجديد «ريتسا» خلال الفترة المقبلة، حيث إن العمل مرشح للعرض في مهرجان القاهرة السينمائي، تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأمير المصرى، وكارولين عزمىي ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد.