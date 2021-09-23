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هاني سلامة يكشف سبب عدم رؤية بناته لأعماله الفنية التي يُقدمها (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان هاني سلامة، عن عدم رؤية بناته لجميع أعماله الفنية التي قدمها عبر مشواره الفني.
وقال سلامة، ببرنامج"صاحبة السعادة": "بناتي لحد النهاردة مشافوليش ولا حاجة غير مسلسل (بين السما والأرض)".

وأضاف: "مريم بنتي الكبيرة بالصدفة كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وكان بيتعرض فيلم (أنت عمري) وهي عندها 3 أو 4 سنين، وشافتني وأنا بعيط فانهارت، وراحت لمامتها منهارة ومن ساعتها مش بتتفرج".
يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل "بين السما والأرض" والذي عُرض في رمضان 2021، مع النجوم: دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم.
"بين السما والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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