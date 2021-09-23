هل تجتمع دينا الشربيني مع محمد رمضان في بطولة مسلسله في رمضان 2022.. تعرف على التفاصيل!

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 03:50 صباحاً - أعلن الفنان المصري محمد رمضان، تعاقده مع شركة الإنتاج “ميديا هب” – MediaHub – سعدي جوهر – على بطولة مسلسل 2022، لعرضه في رمضان المقبل.

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين”.

وأضاف: “رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم”.

وكانت الشركة المنتجة قد كشفت في وقت سابق تفاوضها مع الممثلة دينا الشربيني لمشاركة محمد رمضان بطولة العمل دون ان يتم حسم الامر حتى الان غير أن مصدر مقرب من دينا الشربيني أكد أنها لا تمانع العمل مع محمد رمضان، خصوصاً أنها تعاونت معه من قبل في السينما من خلال فيلم “جواب اعتقال”، إلى جانب أنها متحمسة لفكرة العمل مع مخرج مهم وكبير مثل محمد ياسين، فهو قادر على تحويل أي فنان، ويستطيع أن يخرج منه كافة طاقاته الفنية، ولكنها في الوقت نفسه تنتظر حتى تقرأ السيناريو وتتعرف على تفاصيل دورها وحجمه خلال حلقات المسلسل.

يذكر ان آخر أعمال محمد رمضان كان أخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل “موسى”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، والمسلسل من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد وهبة مجدي وصبري فواز وسيد رجب وفريدة سيف النصر ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

أما دينا الشربيني فقد قدمت برمضان الماضي مسلسل “قصر النيل” وشاركها بطولته النجمة ريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ونبيل عيسى، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.