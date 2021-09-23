ما هو الدور الذي ندم عادل امام على القيام به وتمنى حذفه من تاريخه؟!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 23 سبتمبر 2021 03:50 صباحاً - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو للفنان المصري عادل إمام كشف خلاله عن العمل الذي نـدم على المشاركة فيه طوال مشواره الفني، وتمنى مسحـه من مسيـرته الفنية.

وقال خلال لقاء قديم له مع الإعلامية سلمي الشماع: “دوري في فيلم سيد درويش ١٩٦٦ بطوله كرم مطاوع وهند رستم وإخراج احمد بـدرخان”.

وكشف عن السبب في ذلك قائلًا: “كان دوره صبي عالمه فكان بيمشـي يتمايل ده غير طريقه الكلام وده بيسبب إحـراج للفنان لما بيتعـرض الفيلم وهو قاعد وسط ولاده كما ذكر عادل إمام في اللقاء”.

وأضاف: “مافيش مناسبة إلا ويتعـرض فيها ذكرى وفاة سيد درويش عيد الجلاء أي مناسبة أول ما يتعرض بحاول ماتفرجـش عليه وقال كمان إن الفيلم ده اتعمل في بداياته ولأنه كان بيـرغب في العمل مع المخرجين الكبار أمثال أحمد بدرخان”.

فيلم “سيد درويش”، من إنتاج عام 1966، من إخراج أحمد بدرخان، وبطولة كرم مطاوع، وهند رستم، وعادل إمام.

يتنـــاول الفيلم قصة حياة سيد درويش منذ طفولته وحتى وفاته مرورا بوطنيتــه خلال أحداث ثورة 1919 وقصة حبه بالراقصــة جليلة، وقد نال الفيلم جائز أحسن فيلم من مهرجان المركز الكاثوليكي في مصر في عام 1967.