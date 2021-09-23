شكرا لقرائتكم خبر عن بحبك يا جوزى.. رنا سماحة تعلن إنهاء خلافاتها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المطربة رنا سماحة، فيديو لها على إنستجرام مع زوجها الملحن سامر أبو طالب خلال حفل اكتشافهما نوع المولود، لتعلن بذلك إنهاء الخلافات الزوجية بينهما والتى تصدرت الحديث على مواقع التواصل أوائل الشهر الجارى.

وأرفقت رنا، مع الفيديو رسالة من زوجها سامر أبو طالب، قال فيها: "أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لـ(أم مالك)، مراتى حبيبتى وأم ابنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت دى أنى ماقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط فى أى حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا بحبها أوى بجد يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت أنى فعلا ما ينفعش أكون غير ليها وهى ماتنفعش تكون غير ليا.. آسف لو زعلتك فى أى حاجة وربنا يباركلى فيكى ويحفظنا من كل شر ويبعد عنا الحسد والحقد واللى كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا.. نيجى بقى لـ(برنس قلبى) ابنى وقرة عينى حبيبى وصاحبى وأخويا اللى لسه ماشوفتوش (مالك) مش هقولك غير أنى بحبك ولما تيجى بالسلامة هقولك حاجات كتير أوى نفسى أقولهالك ومش هتفارق حضنى أبدا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك.. شكراً للناس اللى كانوا بيكتبولى كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تانى مع بعض".

وتابعت رنا: الحمدلله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا أي حاجة وحشة.. عيشنا فترة صعبة والحمدلله أنها عدت، مفيش بنا أسف يا أبو مالك بس عارف لو عملت كده تاني.. ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا يا رب أمين.. بحبك يا جوزي".

وكانت تصدرت المطربة رنا سماحة التريند مؤخرًا، وذلك بعدما تطرقت إلى حقيقة خلافاتها الزوجية مع الملحن سامر أبو طالب بعد إلغاء متابعتها له وحذف الصور التى تجمعهما سوياً، حيث أكدت أنها التزامها الصمت حتى الآن، ولم تعلن أنها انفصلت بشكل رسمى.

كما طالبت رنا سماحة الجميع بضرورة عدم التدخل فى حياتها ومنحها حقها فى الحديث بما ترغب فيها قائلة: "أنا عندى ابن جاى فى الطريق عايزاه يعيش حياة سوية، وفى حاجات كتير فى حياتى ممكن الناس تركز فيها غير لحظات الضعف"، مضيفة "أنا بخير.. قوية وقادرة أتخطى أى حاجة، فياريت تشوفوا شغلى وفنى، والجزء الإيجابي فى حياتي".