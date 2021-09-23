شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إغماء ماجدة الرومى ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا فى الأردن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، بحالة إغماء نتج عن إصابتها بهبوط في ضغط الدم وأدى الى اختلال توازنها خلال احياءها مهرجانا في الاردن، وتناقلت وسائل اعلام اردنية لحظة اختلال توزان ماجدة الرومي على المسرح وتدخل البعض لمساعدتها ومغادرتها المسرح.

وعادت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي الى المسرح مرة أخرى، واستكمال حفل الافتتاح في المهرجان، بعد دقائق من تعرضها لإغماء أفقدها التوازن، وسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.



اخراج ماجدة الرومى من المسرح



ماجدة الرومي خلال الحفل

وأحيت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي أولى حفلات المهرجان في الاردن، على المدرج الجنوبي الأثري، وشاركت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فيديوهات بث مباشر من الحفل، ولحظات قبل انطلاقه.

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى مؤخرا حفلها الغنائي فى قصر القبة بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، شهر إبريل الماضى .