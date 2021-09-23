محمد الفلاح - سوزان نجم الدين تكشف حقيقة زواجها بمرافقها الشخصي

الخميس 23 سبتمبر 2021

نفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين شائعة زواجها التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.



وصرحت لوسائل إعلام مصرية قائلة: "غريب كيف يصدق الناس مثل هذه الأخبار، فأنا ليس لدي بالأصل أي مرافق شخصي".

وتابعت سوزان: "لم أتزوج ولا أفكر في الزواج، والخبر منفي جملة تفصيلاً".

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكان من هب ودب، ومن الصعب ضبطها وسط انعدام الأخلاق لدى البعض.

من جهة أخرى، نفى أيضا مصدر مقرب من الفنانة السورية سوزان نجم الدين ما تردد من أنباء بشأن زواجها من مرافقها الشخصي على خلفية صورة متداولة لهما.

وقال إن سوزان نجم الدين أبدت دهشتها من تلك الشائعة، خاصة وأن هذا المرافق تواجد معها في الرحلة البحرية "ستارز أون بورد" منذ فترة، ولم تره من بعدها في أي مكان، مضيفا أنها لا تعلم مصدر هذه الشائعة التي لاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن سوزان نجم الدين تقوم حاليا بتصوير مشاهد من مسلسلها الجديد "بيوت من ورق" في لبنان.

ويشارك في بطولة المسلسل يوسف الخال، وطوني عيسى، وجيني أسبر، ويزن السيد ودانا جبر، من إخراج أسامة شهاب الحمد.